В Росгвардии не подтвердили факт массового отравления военнослужащих в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Уральский округ национальной гвардии (ВНГ) не подтвердил факт массового отравления военнослужащих в одной из воинских частей Екатеринбурга. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс- службе Уральского округа ВНГ РФ.
Ранее ряд СМИ сообщили, что в одной из воинских частей Екатеринбурга на текущей неделе у порядка 40 солдат-срочников появились симптомы отравления. Было госпитализировано семь человек.
"Информация о якобы массовом отравлении военнослужащих одной из воинских частей Уральского округа ВНГ РФ не соответствует действительности. Вчера в течение дня четверо военнослужащих обратились в медицинский пункт воинской части с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние военнослужащих удовлетворительное", - отметили в пресс- службе.
Там добавили, что диагноз "отравление" не подтвердился. "Жалоб от них не поступает, самочувствие нормальное. В профилактических целях они пока будут находиться под наблюдением военных врачей. В дальнейшем приступят к выполнению служебных обязанностей", - резюмировали в пресс-службе.