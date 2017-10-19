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В Росгвардии не подтвердили факт массового отравления военнослужащих в Екатеринбурге

Новости Урала
19 октября, 10:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, октября. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что в среду четверо военнослужащих обратились в медицинский пункт воинской части с жалобами на недомогание, диагноз "отравление" не подтвердился

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© Иван Белозеров/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Уральский округ национальной гвардии (ВНГ) не подтвердил факт массового отравления военнослужащих в одной из воинских частей Екатеринбурга. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс- службе Уральского округа ВНГ РФ.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в одной из воинских частей Екатеринбурга на текущей неделе у порядка 40 солдат-срочников появились симптомы отравления. Было госпитализировано семь человек.

"Информация о якобы массовом отравлении военнослужащих одной из воинских частей Уральского округа ВНГ РФ не соответствует действительности. Вчера в течение дня четверо военнослужащих обратились в медицинский пункт воинской части с жалобами на недомогание. Им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние военнослужащих удовлетворительное", - отметили в пресс- службе.

Там добавили, что диагноз "отравление" не подтвердился. "Жалоб от них не поступает, самочувствие нормальное. В профилактических целях они пока будут находиться под наблюдением военных врачей. В дальнейшем приступят к выполнению служебных обязанностей", - резюмировали в пресс-службе.

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