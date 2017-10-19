В Тюмени самолет совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажирки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за ухудшения самочувствия пассажирки, сообщила в четверг ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по УрФО Елена Епимахова.
"Самолет, следовавший из Новосибирска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени. В полете женщине 1951 года рождения стало плохо, и командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в тюменском аэропорту. Пассажирку в аэропорту осмотрели медики, от госпитализации она отказалась. Вместе с мужем она осталась в [тюменском] аэропорту Рощино", - сказала Епимахова, не уточнив название авиакомпании, которой принадлежит лайнер.
Она отметила, что после инцидента самолет продолжил полет к пункту назначения.