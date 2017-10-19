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Свердловский венчурный фонд выделил более 20 млн руб. на титановые импланты

Новости Урала
19 октября, 14:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, октября. /ТАСС

Проект реализуется в особой экономической зоне "Титановая долина"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Свердловский венчурный фонд выделил более 20 млн рублей на производство медицинского инструмента и титановых имплантов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Титановая долина", сообщила в четверг пресс-служба фонда.

"Свердловский венчурный фонд выделил более 22 млн рублей на производство медицинского инструмента и имплантов для нейрохирургии. Проект производства титановых имплантов и хирургических инструментов компанией "Зибус" осуществляется на территории особой экономической зоны "Титановая Долина", - говорится в сообщении.

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Планируется, что продукция будет востребована в лечебных учреждениях в РФ и других странах Таможенного союза. "Нейрохирургические отделения, которые регулярно проводят операции в области нейроонкологии, нейротравматологии, ангионейрохирургии и спинальной хирургии, используют медицинское оборудование, которое в России не производятся, тем самым, увеличивая процент импортозависимости в нейрохирургии", - отметил директор "Зибуса" Павел Смагин.

На сегодняшний день на предприятии была произведена опытная партия изделий, идет процесс сертификации, полностью сформирован технический процесс. Помимо этого, ведутся переговоры с поставщиками оборудования об обучении персонала.

Свердловский венчурный фонд был создан в 2006 году с участием Минэкономразвития РФ и правительства Свердловской области по модели государственно-частного партнерства. С 2014 года венчурный фонд начал реализовывать новую инвестиционную программу. Объем фонда - 154,5 млн рублей, максимальные инвестиции в один проект - 23,4 млн рублей.

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