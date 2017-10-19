Ректор Курганского госуниверситета приговорен к двум годам колонии за растрату

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ректор Курганского государственного университета (КГУ) Михаил Ерихов приговорен к двум годам и одному месяцу колонии общего режима за растрату. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс- службе Курганского городского суда.

"Ерихов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере", а также в преступлении, предусмотренном статьей УК РФ "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности". Суд назначил Ерихову наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях на срок три года. Однако суд также признал его невиновным по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий" в связи с отсутствием состава преступления", - уточнили в инстанции.

На время следствия Ерихов был отстранен от занимаемой должности.

Ранее Курганский облсуд оставил без удовлетворения представление прокуратуры о заключении ректора под стражу. Ерихов был задержан 20 февраля. В день его задержания в университете прошли обыски по подозрению в растрате, 22 февраля ректор был взят под подписку о невыезде на время проведения следствия.