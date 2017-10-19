Инвалидам в Курганской области выдано более 2 млн технических средств реабилитации

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 2 млн изделий, необходимых для жизни инвалидов, на общую сумму 130 млн рублей приобретено в этом году в Курганской области. Об этом говорится в пресс-релизе Курганского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).
"Выдано более 2 млн изделий реабилитации на общую сумму около 130 млн рублей. Свыше 100 млн рублей из этой суммы направлено на обеспечение протезами, абсорбирующим бельем и подгузниками, специальными средствами при нарушении функций выделения, ортопедической обувью", - говорится в сообщении.
В отделении фонда отметили, что всего в 2017 году поступило более 36,5 тыс. заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации, из них 32,5 тыс. заявок уже исполнено.
"Работа по исполнению заявок продолжается", - добавили в фонде.