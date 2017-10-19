Ростехнадзор: двое погибших в апреле на шахте в Челябинской области были пьяны

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) опубликовала информацию о причинах гибели в апреле этого года двух проходчиков и травмирования третьего на руднике "Шахта Центральная" в городе Пласте Челябинской области. Эксперты пришли к выводу, что в шахте нарушался технологический процесс, а погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, говорится в публикации ведомства.
23 апреля 2017 года на руднике "Шахта Центральная" (ООО "Южуралзолото", Челябинская область, г. Пласт) в результате обрушения горной массы два проходчика получили травмы, несовместимые с жизнью, и один был тяжело травмирован.
"Организационно-технические причины несчастного случая: нарушение технологического процесса. <...> Организационные причины: неудовлетворительная организация производства работ <...> первый проходчик нарушил положение о нарядной системе, самовольно оставил рабочее место, без сообщения сменному горному мастеру и находился в состоянии алкогольного опьянения [при судебно-химическом исследовании крови трупа обнаружен этиловый спирт в количестве 0,6%]; второй проходчик нарушил положение о нарядной системе, находился в состоянии алкогольного опьянения [при судебно- химическом исследовании крови трупа обнаружен этиловый спирт в количестве 0,6%]", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось, обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей "Шахте Центральной" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.