Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростехнадзор: двое погибших в апреле на шахте в Челябинской области были пьяны

Новости Урала
19 октября, 16:06 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

23 апреля после обрушения породы в золотодобывающей "Шахте Центральной" были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) опубликовала информацию о причинах гибели в апреле этого года двух проходчиков и травмирования третьего на руднике "Шахта Центральная" в городе Пласте Челябинской области. Эксперты пришли к выводу, что в шахте нарушался технологический процесс, а погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, говорится в публикации ведомства.

23 апреля 2017 года на руднике "Шахта Центральная" (ООО "Южуралзолото", Челябинская область, г. Пласт) в результате обрушения горной массы два проходчика получили травмы, несовместимые с жизнью, и один был тяжело травмирован.

"Организационно-технические причины несчастного случая: нарушение технологического процесса. <...> Организационные причины: неудовлетворительная организация производства работ <...> первый проходчик нарушил положение о нарядной системе, самовольно оставил рабочее место, без сообщения сменному горному мастеру и находился в состоянии алкогольного опьянения [при судебно-химическом исследовании крови трупа обнаружен этиловый спирт в количестве 0,6%]; второй проходчик нарушил положение о нарядной системе, находился в состоянии алкогольного опьянения [при судебно- химическом исследовании крови трупа обнаружен этиловый спирт в количестве 0,6%]", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, обрушение породы на глубине 700 м в золотодобывающей "Шахте Центральной" в Пластовском районе Челябинской области произошло 23 апреля. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, двое погибли, еще один с травмами госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
2
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
3
Испанский Сенат может проголосовать по ограничению самоуправления Каталонии 26-27 октября
4
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама