В Челябинске выявлено превышение допустимой концентрации вредных примесей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Лаборатории выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и фенола в разных точках города Челябинска во время проверок состояния атмосферного воздуха на прошлой неделе. Об этом в четверг журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

"Замеры проводили областная лаборатория и лаборатория из Екатеринбурга. Было выявлено превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и фенола в разных точках Челябинска. Есть подозрения, что некоторые предприятия нарушали нормы", - сказал Климов, отвечая на вопрос ТАСС о проверках во время недавних неблагоприятных метеоусловий.

По словам заместителя губернатора, пока предприятия, нарушившие нормы выбросов, не установлены.

Как сообщалось, надзорные ведомства с 11 по 15 октября проводили проверки состояния атмосферного воздуха в Челябинске и крупных городах Челябинской области. Причиной для проверок стали неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (слабый ветер).

По данным Министерства экологии Челябинской области, в регионе располагается 665 промышленных предприятий федерального надзора, из них порядка 266 находится в черте Челябинска. Их деятельность иногда становится причиной превышения предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).