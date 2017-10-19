В Салехарде возбуждено дело о незаконном привлечении 9,4 млн руб. дольщиков

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жилищно-строительный кооператив в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), по версии следствия, незаконно привлек 9,4 млн рублей дольщиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры округа.

"Установлено, что в нарушение жилищного законодательства жилищно-строительный кооператив в Салехарде незаконно привлек денежные средства 11 граждан для обеспечения строительства девятиэтажного жилого дома в размере более 9,4 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что строительный кооператив не являлся застройщиком объекта, не имел прав на земельный участок и разрешения на строительство многоквартирного дома.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере".