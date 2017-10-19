Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Салехарде возбуждено дело о незаконном привлечении 9,4 млн руб. дольщиков

Новости Урала
19 октября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Строительный кооператив не являлся застройщиком объекта, о котором сообщалось дольщикам, не имел прав на земельный участок и разрешения на строительство многоквартирного дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Жилищно-строительный кооператив в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), по версии следствия, незаконно привлек 9,4 млн рублей дольщиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры округа.

"Установлено, что в нарушение жилищного законодательства жилищно-строительный кооператив в Салехарде незаконно привлек денежные средства 11 граждан для обеспечения строительства девятиэтажного жилого дома в размере более 9,4 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что строительный кооператив не являлся застройщиком объекта, не имел прав на земельный участок и разрешения на строительство многоквартирного дома.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал о работе специалистов из США на российских ядерных объектах
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин неоднозначно оценивает итоги революции 1917 года
4
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
5
Биография Дмитрия Пескова
6
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
7
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама