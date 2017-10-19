Госинспекция труда в Югре возбудила дело о невыплате зарплаты почти на 11 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возбудила дело о невыплате зарплаты 90 сотрудникам завода почти на 11 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Государственная инспекция труда в ХМАО провела внеплановую проверку в ООО "Завод стальных шпунтовых конструкций № 1" в Сургуте. В ходе проверки была выявлена задолженность по выплате заработной платы за четыре месяца перед 90 работниками на сумму 10,8 млн рублей", - сообщили там.

В отношении юрлица возбуждено административное дело по статье КоАП РФ. Кроме того, за выявленное нарушение выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 27 октября 2017 года.