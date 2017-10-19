Циклотронный центр ядерной медицины планируют открыть на Урале в 2018 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Технический запуск циклотронного центра ядерной медицины на базе Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина (УрФУ) планируют осуществить в 2018 году. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.
"Одобрение Главэкспертизы является необходимым условием завершения проекта. К июлю 2018 года мы планируем осуществить технический пуск циклотрона и получить до конца года все необходимые документы, позволяющие циклотронному центру работать в постоянном режиме", - приводит пресс-служба слова первого проректора УрФУ Сергея Кортова.
В вузе добавили, что в новом центре установят циклотрон, с помощью которого ученые смогут получать более десятка изотопов, которые используются при производстве радиофармпрепаратов для ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. "Циклотрон позволит синтезировать новые препараты, разрабатывать методики их использования и проводить необходимые исследования", - уточнили в пресс-службе.
Ранее директор центра, доктор физико-математических наук Сергей Бажуков отмечал, что в медучреждении создадут специальные лаборатории для подготовки кадров. По его словам, в дальнейшем центр будет координировать действия с научными организациями и промышленными предприятиями региона, в частности с Институтом органического синтеза Уральского отделения РАН, Уральским государственным медицинским университетом.
Сообщалось, что центр разместится в УрФУ на участке площадью порядка 2,5 тыс. квадратных метров.