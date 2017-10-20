Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости Урала
20 октября, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, прилетевший в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

"Самолет, прибывший в Новый Уренгой из Москвы, незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал", - сказали в пресс-службе, не уточнив данные об авиаперевозчике и количестве пассажиров.

В справочной аэропорта ТАСС сообщили, что с 08:00 до 09:00 по местному времени (с 06:00 до 07:00 мск) аэропорт Новый Уренгой был закрыт. "В настоящее время аэропорт открыт, работает в штатном режиме", - добавили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом
4
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Австралии закрывается последний автомобильный завод
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама