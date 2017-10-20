В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, прилетевший в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате происшествия пострадавших нет. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

"Самолет, прибывший в Новый Уренгой из Москвы, незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал", - сказали в пресс-службе, не уточнив данные об авиаперевозчике и количестве пассажиров.

В справочной аэропорта ТАСС сообщили, что с 08:00 до 09:00 по местному времени (с 06:00 до 07:00 мск) аэропорт Новый Уренгой был закрыт. "В настоящее время аэропорт открыт, работает в штатном режиме", - добавили там.