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Свердловские власти запустят в 2018 году Единый информационный портал региона

Новости Урала
20 октября, 13:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, октября. /ТАСС

Принципиально новый продукт позволит получить исчерпывающую информацию об области и муниципалитетах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Единый информационный портал Свердловской области будет разработан по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева к началу 2018 года. Об этом сообщил в пятницу областной департамент информационной политики.

"Губернатор поставил задачу внедрить принципиально новый продукт, который позволит получить исчерпывающую информацию о регионе, муниципальных образованиях. Будет удобен для жителей и гостей Среднего Урала, обеспечит интеграцию с сервисами многофункционального центра (МФЦ) и электронными платформами муниципальных образований. Ожидается, что новый портал будет запущен в начале 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проект реализуется в рамках формирования программы развития цифровой экономики в Свердловской области. Проект программы "Цифровая экономика" подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина.

Программа, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 мбит/с). К этому времени во всех городах с населением более 1 млн человек должны быть развернуты сети мобильной связи 5G. Планируется, что до 2025 года в России появится 10 предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут ежегодно выпускать более 100 тыс. ИТ-специалистов.

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