Велосипедистов-нарушителей в Свердловской области начнут штрафовать

Россиянин Алиев отметил, что переход во взрослое фигурное катание не дается ему легкоСпорт 20 октября, 15:52
Команда Канчельскиса обыграла команду Красножана в футбольном матче на фестивале в СочиСпорт 20 октября, 15:49
Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в РоссииСпорт 20 октября, 15:45
В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДДОбщество 20 октября, 15:43
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в КрымуВ стране 20 октября, 15:39
Дворкович: фестиваль в Сочи интересен с точки зрения концентрации молодежи из разных сферОбщество 20 октября, 15:36
Рекордный за последние шесть лет урожай зерна собран в Курганской областиНовости Урала 20 октября, 15:36
СМИ: Роналду будет признан лучшим игроком года в мире по версии ФИФАСпорт 20 октября, 15:30
В Приморье проходят учения Уссурийской бригады ВДВАрмия и ОПК 20 октября, 15:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября./ТАСС/. Сотрудники дорожной полиции в Свердловской области планируют со следующего лета начать штрафовать велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения на пешеходных переходах и при езде по тротуару, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.
"Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия (в отношении велосипедистов - прим. ТАСС), потому что это уже становится угрозой", - сказал он. По его словам, уже подготовлен документ в адрес администрации города с просьбой предоставить полную информацию о велодорожках, где установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, ранее сотрудники также могли штрафовать велосипедистов-нарушителей, но ранее с ними в основном проводили разъяснительные беседы. По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 62 ДТП с велосипедистами. В результате шесть человек погибли и 56 пострадали, причем 38 пострадавших - по вине велосипедистов.