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Велосипедистов-нарушителей в Свердловской области начнут штрафовать

Новости Урала
20 октября, 14:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября./ТАСС

С начала года в регионе зарегистрировано 62 ДТП с велосипедистами, в результате которых пострадали 56 человек, шестеро погибли

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© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября./ТАСС/. Сотрудники дорожной полиции в Свердловской области планируют со следующего лета начать штрафовать велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения на пешеходных переходах и при езде по тротуару, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.

"Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия (в отношении велосипедистов - прим. ТАСС), потому что это уже становится угрозой", - сказал он. По его словам, уже подготовлен документ в адрес администрации города с просьбой предоставить полную информацию о велодорожках, где установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, ранее сотрудники также могли штрафовать велосипедистов-нарушителей, но ранее с ними в основном проводили разъяснительные беседы. По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 62 ДТП с велосипедистами. В результате шесть человек погибли и 56 пострадали, причем 38 пострадавших - по вине велосипедистов.

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