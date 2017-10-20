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Системы мониторинга воздуха не обнаружили радиоактивный рутений-106 в Челябинской области

Новости Урала
20 октября, 16:13 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 20, октября. /ТАСС

Ранее европейские эксперты утверждали, что предприятия региона могут быть источником вещества, повышенное содержание которого обнаружили в атмосфере Германии и других стран

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Вид на озеро Иртяш в Озерске Челябинской области

Вид на озеро Иртяш в Озерске Челябинской области

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов в пятницу на брифинге, посвященном экологической обстановке, опроверг слова европейских экспертов о том, что предприятия региона могут быть источником радиоактивного рутения-106 (Ru-106) в атмосфере Европы, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"На момент первых сообщений в Европе система мониторинга Росгидромета и система радиационного контроля Росатома наличие рутения-106 не фиксировали. В тоже время на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии 54,3 тысячи микробеккерелей на кубический метр, Украине 40 тысяч микробеккерелей на кубический метр. На Урале и в Челябинской области - ноль", - цитирует Климова пресс-служба.

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Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале

По его словам, выводы, где находился источник, напрашиваются сами собой. "Все эти данные подтвердило МАГАТЭ в своем обобщенном докладе, который сегодня уже есть в открытом доступе в интернете", - отметил заместитель губернатора, общаясь с журналистами.

Ранее сообщалось, что повышенное содержание в воздухе рутения-106 фиксировало германское федеральное ведомство по защите от радиации ФРГ (BfS) в период с 29 сентября по 3 октября. Концентрация вещества была крайне незначительной, опасности здоровью людей она не представляла. Эксперты BfS утверждали, что источник загрязнения "с высокой долей вероятности находится на Южном Урале".

Ранее, комментируя публикацию о рутении-106, в департаменте корпоративных коммуникаций "Росатома" ТАСС заявили, что замечаний к работе предприятий госкорпорации не было. Все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Рутений-106 применяется, в частности, при лучевой терапии, а также может выделяться в процессе переработки ядерного топлива.

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