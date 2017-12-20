Челябинский металлургический комбинат оштрафовали за нарушения при сбросе сточных вод

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске оштрафовал на 100 тыс. рублей Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел") за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в реку Миасс. Об этом сообщили в среду в пресс-службе инстанции.

"Выслушав участников процесса, исследовав многочисленные материалы дела, суд постановил признать Челябинский металлургический комбинат виновным по… [статье] "Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты" КоАП Российской Федерации и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее с иском в суд обратилось областное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ведомство требовало приостановить деятельность предприятия на 90 суток. В качестве основания суду был представлен протокол об административном правонарушении - сбросе сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы, в том числе с экстремальным содержанием ртути.

По информации пресс-службы суда, представители ЧМК не оспаривали факты сброса в реку сточных вод с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы, однако утверждали, что ртуть в производстве не используется.

Челябинский металлургический комбинат - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску стали, а также основной производитель нержавеющей стали в России.