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Тюменские власти начали выплаты компенсаций за ущерб от африканской чумы свиней

Новости Урала
21 декабря, 8:21 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, декабря. /ТАСС

Из бюджета региона выделено более 41 млн рублей

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© AP Photo/Virginia Mayo

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области начали выплаты компенсаций жителям региона, чьи животные были уничтожены из-за выявленного в ноябре в Исетском районе очага африканской чумы свиней (АЧС). Всего для возмещения ущерба из бюджета региона выделено более 41 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона.

Десятого ноября на предприятии "Комплекс" в селе Шорохово Исетского района был обнаружен очаг АЧС. Для ликвидации последствий всего было уничтожено более 17 тыс. свиней. Карантин по АЧС на территории района был отменен с 11 декабря. По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение африканской чумы и падеж свиней, было возбуждено уголовное дело.

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"Компенсацию ущерба получат граждане и юридические лица, у которых изымали свиней и продукты свиноводства. Также материальную помощь получат работники организации, признанной эпизоотическим очагом, которые попали под угрозу увольнения, либо уже уволены и оказались в трудной жизненной ситуации. Выплаты всем пострадавшим из-за АЧС уже начались", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что всего для проведения выплат из областного бюджета будет направлено более 41 млн руб. В частности, 2,8 млн руб. от общей суммы планируется выделить на возмещение ущерба от уничтожения свиней, а уничтожившие продукцию свиноводства предприниматели могут получить единовременную выплату, на это выделят 28,1 млн руб. Компаниям, потратившимся на сбор, транспортировку, утилизацию и сжигание пищевых отходов, могут заплатить 6 млн рублей.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в павших животных и в почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

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