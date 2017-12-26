Хирург на Урале получил два года ограничения свободы за смерть прооперированного хоккеиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил хирурга одной из больниц города к двум годам ограничения свободы за смерть прооперированного им хоккеиста. Врач также лишен права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год, сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

"В Нижнем Тагиле врач-хирург признан виновным в причинении по неосторожности смерти хоккеисту вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 января 2016 года к врачу-хирургу, дежурившему в приемном отделении нижнетагильской больницы, с жалобами на боль в левом боку обратился хоккеист местной команды "Спутник". После осмотра ему был поставлен диагноз "тупая травма живота", врач назначил ему проведение экстренной операции.

В операционном блоке больницы в нарушение требований ведомственных инструкций врач без ассистента, хотя имел такую возможность, провел операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды.

После операции пациент стал жаловаться на боли в области живота и жажду. У него было выявлено внутреннее кровотечение. В ходе повторной операции у спортсмена остановилось сердце, и он скончался.