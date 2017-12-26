Возбуждено дело в отношении няни, избивавшей ребенка в Югре

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении няни, избивавшей 8-месячного ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Дело возбуждено по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В декабре 2017 года в правоохранительные органы обратилась жительница Нефтеюганска, которая сообщила, что ее 8-месячному ребенку были нанесены побои няней", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе проверки факты применения няней недопустимых форм воспитания нашли подтверждение - в квартире велась видеосъемка, которая зафиксировала, как няня несколько раз ударила малыша ладонью по лицу, затем с силой сбросила его с дивана на пол.