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Тюменские власти намерены вложить 70 млн руб. в первый в регионе агроиндустриальный парк

Новости Урала
26 декабря, 13:45 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 26, декабря. /ТАСС

Ожидается, что сырьем для будущих резидентов парка будет не только пшеница из Тюменской области

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ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Государственные инвестиции в создание инфраструктуры первого в Тюменской области агроиндустриального парка могут составить около 70 млн рублей, сообщил во вторник журналистам гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что работы по строительству агроиндустриального парка под Ишимом начнутся весной 2018 года.

"Объем инвестиций в ближайшее время начнет идти в этот парк со стороны правительства Тюменской области. Мы концептуально парк подготовили, земельный участок тоже уже находится в управлении Агентства инфраструктурного развития, сейчас мы начнем подготовку проектно-сметной документации, потом начнем строительно-монтажные работы. Без наличия проекта сложно говорить, сколько придется инвестировать, мы пока ожидаем порядка 70 млн рублей. Что касается объема инвестиций, который будут вкладывать резиденты, мы ожидаем порядка 7-10 млрд рублей", - сказал он.

По словам гендиректора агентства, основной специализацией нового парка станет агропереработка. "Ведем переговоры с инвесторами по строительству зернохабов. Ожидаем, что сырьем для будущих резидентов агропромышленного парка будет не только пшеница из Тюменской области, будем в активном диалоге с нашими соседними областями", - сказал он.

В 2016 году в Тюменской области были открыты три парка: индустриально-логистический парк в Тюмени, а также парки в поселках Боровский и Богандинский. Резидентам таких площадок земельный участок предоставляется в аренду по цене от 100 до 300 рублей в месяц за гектар, все сети и дороги подводятся бесплатно, а региональные налоговые льготы предоставляются в рамках отдельно принятого закона. Всего в реестре инвестиционных проектов Тюменской области около 500 позиций суммарным объемом в 1,6 млрд рублей. Предполагается, что их реализация позволит создать около 43 тысяч рабочих мест.

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