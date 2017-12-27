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Суд продолжит рассмотрение апелляции по уголовному делу экс-сенатора Цыбко 11 января

Новости Урала
27 декабря, 13:18 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Решение отложить рассмотрение принято по инициативе адвоката Цыбко

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в среду прервал до 11 января 2018 года рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, осужденного на девять лет за взяточничество. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

"В среду в апелляционной инстанции Челябинского областного суда состоялось последнее в этом году заседание по уголовному делу Константина Цыбко. По его итогам рассмотрение дела отложили до 10:30 местного времени (08:30 мск - прим. ТАСС) 11 января 2018 года. Такое решение принято по инициативе адвоката осужденного. Защитнику необходимо подготовить ходатайство о повторном исследовании ряда доказательств по делу и ознакомить с этим ходатайством подзащитного", - сказала собеседница агентства.

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Ранее сообщалось, что 3 августа суд города Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесенного приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.

Как полагает следствие, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Также, по данным следствия, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

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