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Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ поступили в парк UTair от авиазавода в Улан-Удэ

Новости Урала
27 декабря, 13:49 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 27, декабря. /ТАСС

Флот вертолетов Ми-17 группы UTair увеличился до 110 единиц

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ТЮМЕНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair. С поступлением воздушных судов флот вертолетов Ми-17 группы UTair увеличился до 110 единиц, сообщил в среду журналистам первый заместитель генерального директора по коммерции "ЮТэйр - Вертолетные услуги" Олег Семенов.

"С приемкой шести новых вертолетов [производства УУАЗ], которые вы могли видеть, флот авиакомпании насчитывает более 330 вертолетов разных типов. Естественно, что основу нашего флота составляют вертолеты российского производства марки Ми разных модификаций. <…> Мы обладаем крупнейшим в мире и, наверное, самым молодым флотом вертолетов семейства Ми-17. <...> Парк этих вертолетов насчитывает 110 единиц, он действительно является среди коммерческих операторов самым крупным и наиболее молодым, практически половина этого флота моложе 10 лет", - сказал он.

АК UTair входит в состав одноименной группы, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково.

УУАЗ - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более 8 тыс. летательных аппаратов, часть из которых принята на вооружение в ряде стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, стран СНГ.

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