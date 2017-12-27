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В Свердловской области водителей не будут штрафовать за отсутствие светоотражающих жилетов

Новости Урала
27 декабря, 14:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, декабря. /ТАСС

Глава управления ГИБДД по региону Юрий Демин выразил надежду, что исключить штрафные санкции позволит "добродушная разъяснительная работа"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Свердловской области приняло решение не штрафовать водителей за отсутствие светоотражающих жилетов, сообщил начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Согласно новой редакции правил дорожного движения от 12 декабря 2017 года, при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов водитель, вышедший из машины на проезжую часть или обочину дороги в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости, обязан находиться в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала.

"Часто водитель, меняя колесо автомобиля, ходит по проезжей части и попадает под колеса машины. Поэтому было принято правильное решение для водителя, который при выходе из машины ночью обязан надеть светоотражающий жилет. На трассе он будет выглядеть как новогодняя елка, и его издалека будет видно. Хочу подчеркнуть, что за отсутствие жилета мы штрафовать не будем", - сказал Демин.

Он отметил, что областная ГИБДД не ставит перед собой задачу наказывать водителей. "Они должны понять, что это мера их безопасности. Поэтому я считаю, что при прохождении техосмотра специалисты должны обращать внимание на то, есть ли в салоне автомобиля огнетушитель, светоотражающий жилет. Надеюсь, что добродушная разъяснительная работа позволит исключить нам штрафные санкции", - пояснил Демин.

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