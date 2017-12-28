Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральский Дед Мороз на "отлично" оценил готовность региона к Новому Году

Новости Урала
28 декабря, 13:54 UTC+3

Знак качества Урал Мороз установил на ледовом городке в Екатеринбурге, на ряде ледовых горок и в некоторых культурно-досуговых центрах региона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Урал Мороз

Урал Мороз

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Уральский Дед Мороз, которого на родине называют Урал Морозом, совместно с Центром туризма Свердловской области проверил готовность инфраструктуры региона к Новому Году. Большинство объектов на "отлично" прошли проверку требовательного волшебника и получили от него знак качества "Урал Мороз одобряет".

"Специально к Новому Году была разработана программа (оценка качества объектов - прим. ТАСС) "Урал Мороз одобряет". В рамках этой программы проводилась оценка различных объектов Свердловской области ко встрече Нового года. Урал Мороз в этом году с дозором был в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и ряде других городов, где вручил свой знак качества", - рассказала ТАСС директор Уральской резиденции новогоднего волшебника Наталья Скороходова.

Смотрите также

Дед Мороз планирует посетить матчи чемпионата мира по футболу

Знак качества Урал Мороз установил на ледовом городке в Екатеринбурге, на ряде ледовых горок, в некоторых культурно-досуговых центрах на Урале, которые подготовили разнообразную программу для жителей региона в новогодние праздники. Образцовым объектом является резиденция Урал Мороза.

"Резиденция Урал Мороза работает круглый год, но, конечно, большой упор делается на новогодние праздники. Череда празднований началась со встречи почетных гостей. Так, в конце ноября в резиденции гостил Дед Мороз из Великого Устюга, в начале декабря к нам в гости приезжал Святой Николас (Германия), был в гостях у нас и Санта-Клаус", - рассказала Скороходова.

Для зарубежных братьев у Урал Мороза в резиденции есть упряжка оленей, которых купили у оленеводов из Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году упряжка пополнилась оленем белого окраса - Бураном. "Хозяин не хотел расставаться с Бураном. Он согласился его продать лишь после того, как мы купили у него 30 оленей обычной окраски", - пояснила Скороходова.

Гостеприимный Урал Мороз

Резиденция Урала Мороза расположена на территории "Парка сказов" в 50 км от Екатеринбурга. Урал Мороз принимает гостей в личном кабинете. Там он знакомит всех с зимними волшебниками, которые существуют в других регионах РФ - Ямал Ири, Тоол Бабай, Кыш Бабай, Морозей Пакайни.

"Мы рассказываем о том, что много волшебников, и все они мирно сосуществуют", - пояснила Скороходова.

Исполнение искренних желаний

После проверки готовности к Новому Году Урал Мороз начал разбирать новогодние письма детей. Исполняет зимний волшебник только искренние желания. По словам Скороходовой, в этом году много детей пишут, чтобы их родители вновь были вместе. "Папа уехал, а ребенок просит, чтобы он вновь вернулся и был с ним рядом. Вот таких писем в этом году много", - сказала собеседница агентства.

Смотрите также

Лучшая Снегурочка России живет в Ханты-Мансийске

Некоторые ребята просят Урал Мороза об исполнении мечты, которая поспособствует им в учебе. "К нам пришло письмо от мальчика - победителя олимпиад, отличника. Он живет в глубинке, и ему нужен ноутбук для учебы и создания различных презентаций. Еще один мальчик, который проживает на севере Свердловской области, мечтает посетить театр, и эта мечта ребенка, конечно, будет исполнена", -отметила гендиректор резиденции Урал Мороза.

"Без подарков никто от меня не уйдет, прежде всего это касается тех, кто хорошо себя вел. Будущий год - это год собаки, наверное, самый добрый и верный символ наступающего года. Ну, и наступает у нас год счастливый - это точный мой прогноз", - рассказал ТАСС Урал Мороз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
4
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
5
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
6
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама