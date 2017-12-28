Уральский Дед Мороз на "отлично" оценил готовность региона к Новому Году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Уральский Дед Мороз, которого на родине называют Урал Морозом, совместно с Центром туризма Свердловской области проверил готовность инфраструктуры региона к Новому Году. Большинство объектов на "отлично" прошли проверку требовательного волшебника и получили от него знак качества "Урал Мороз одобряет".

"Специально к Новому Году была разработана программа (оценка качества объектов - прим. ТАСС) "Урал Мороз одобряет". В рамках этой программы проводилась оценка различных объектов Свердловской области ко встрече Нового года. Урал Мороз в этом году с дозором был в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и ряде других городов, где вручил свой знак качества", - рассказала ТАСС директор Уральской резиденции новогоднего волшебника Наталья Скороходова.

Знак качества Урал Мороз установил на ледовом городке в Екатеринбурге, на ряде ледовых горок, в некоторых культурно-досуговых центрах на Урале, которые подготовили разнообразную программу для жителей региона в новогодние праздники. Образцовым объектом является резиденция Урал Мороза.

"Резиденция Урал Мороза работает круглый год, но, конечно, большой упор делается на новогодние праздники. Череда празднований началась со встречи почетных гостей. Так, в конце ноября в резиденции гостил Дед Мороз из Великого Устюга, в начале декабря к нам в гости приезжал Святой Николас (Германия), был в гостях у нас и Санта-Клаус", - рассказала Скороходова.

Для зарубежных братьев у Урал Мороза в резиденции есть упряжка оленей, которых купили у оленеводов из Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году упряжка пополнилась оленем белого окраса - Бураном. "Хозяин не хотел расставаться с Бураном. Он согласился его продать лишь после того, как мы купили у него 30 оленей обычной окраски", - пояснила Скороходова.

Гостеприимный Урал Мороз

Резиденция Урала Мороза расположена на территории "Парка сказов" в 50 км от Екатеринбурга. Урал Мороз принимает гостей в личном кабинете. Там он знакомит всех с зимними волшебниками, которые существуют в других регионах РФ - Ямал Ири, Тоол Бабай, Кыш Бабай, Морозей Пакайни.

"Мы рассказываем о том, что много волшебников, и все они мирно сосуществуют", - пояснила Скороходова.

Исполнение искренних желаний

После проверки готовности к Новому Году Урал Мороз начал разбирать новогодние письма детей. Исполняет зимний волшебник только искренние желания. По словам Скороходовой, в этом году много детей пишут, чтобы их родители вновь были вместе. "Папа уехал, а ребенок просит, чтобы он вновь вернулся и был с ним рядом. Вот таких писем в этом году много", - сказала собеседница агентства.

Некоторые ребята просят Урал Мороза об исполнении мечты, которая поспособствует им в учебе. "К нам пришло письмо от мальчика - победителя олимпиад, отличника. Он живет в глубинке, и ему нужен ноутбук для учебы и создания различных презентаций. Еще один мальчик, который проживает на севере Свердловской области, мечтает посетить театр, и эта мечта ребенка, конечно, будет исполнена", -отметила гендиректор резиденции Урал Мороза.

"Без подарков никто от меня не уйдет, прежде всего это касается тех, кто хорошо себя вел. Будущий год - это год собаки, наверное, самый добрый и верный символ наступающего года. Ну, и наступает у нас год счастливый - это точный мой прогноз", - рассказал ТАСС Урал Мороз.