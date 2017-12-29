Тридцать "Мустангов" поступили на вооружение Центрального военного округа

ТАСС, 29 декабря. Партия из 30 КамАЗов семейства "Мустанг" поступила по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"30 полноприводных КамАЗов семейства "Мустанг" поступили по гособоронзаказу. Машины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области. Применение "Мустангов" позволило сократить время доставки личного состава, грузов для войск при выполнении учебно-боевых задач", - сказали в пресс-службе.

"Мустанги" предназначены для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеют грузоподъемность 10 тонн и способны буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья. Автомобиль получил более удлиненную платформу, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

В апреле 2017 года на вооружение дивизии поступили около 40 армейских грузовиков "Урал".