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Тридцать "Мустангов" поступили на вооружение Центрального военного округа

Новости Урала
29 декабря, 12:15 UTC+3 ТАСС

Полноприводные КамАЗы пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области

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ТАСС, 29 декабря. Партия из 30 КамАЗов семейства "Мустанг" поступила по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"30 полноприводных КамАЗов семейства "Мустанг" поступили по гособоронзаказу. Машины пополнили парк автомобильной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области. Применение "Мустангов" позволило сократить время доставки личного состава, грузов для войск при выполнении учебно-боевых задач", - сказали в пресс-службе.

"Мустанги" предназначены для перевозки грузов военного назначения, личного состава, артиллерийских систем. Имеют грузоподъемность 10 тонн и способны буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья. Автомобиль получил более удлиненную платформу, преодолевает брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

В апреле 2017 года на вооружение дивизии поступили около 40 армейских грузовиков "Урал".

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