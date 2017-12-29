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Неизвестные сообщили о минировании объектов в двух городах ХМАО

Новости Урала
29 декабря, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В официальном штабе правительства региона угрозы в Нижневартовске и Сургуте не подтвердили

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Сообщения о минировании ряда объектов поступили в дежурные службы Нижневартовска и Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), угроза не подтверждена, сообщили в пятницу в официальном штабе правительства региона.

"Сегодня, как и в ноябре 2017 года, на телефоны дежурных служб городов Сургута и Нижневартовска поступили анонимные сообщения о минировании объектов с массовым пребыванием людей. В настоящее время реальная угроза не подтверждена", - говорится в сообщении.

По данным штаба, силовые ведомства проводят дополнительные проверки объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения, транспорта и обследование мест массового пребывания людей.

"Правоохранительными органами и органами местного самоуправления принимаются все необходимые меры по проверке данных сообщений, проведена эвакуация граждан. Просим жителей с пониманием отнестись к данной ситуации и принимаемым мерам", - добавили в штабе.

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