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В Екатеринбурге открылся ледовый городок

Новости Урала
30 декабря, 0:33 UTC+3

В честь юбилея в центре города стоит 17-метровый ледяной павильон в виде праздничного торта с 295 свечками

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© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
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© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

В 2018 году Екатеринбургу исполняется 295 лет, поэтому ледовый городок посвящен юбилею города. Одной из самых запоминающихся ледовых фигур стал 17-метровый павильон в виде праздничного торта. Торт из семи ярусов украшен 295 горящими свечами, внутри павильона располагаются миниатюрные ледовые изображения самых узнаваемых объектов Екатеринбурга.

В центральной части площади 1905 года из ледяных глыб возведен образ некогда расположенного на этом месте главного кафедрального собора Екатеринбурга. «Хозяйкой» праздника стала 50-метровая новогодняя елка.

Ледовый городок Екатеринбурга - в фотогалерее ТАСС.

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