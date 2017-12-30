В Екатеринбурге открылся ледовый городок

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В 2018 году Екатеринбургу исполняется 295 лет, поэтому ледовый городок посвящен юбилею города. Одной из самых запоминающихся ледовых фигур стал 17-метровый павильон в виде праздничного торта. Торт из семи ярусов украшен 295 горящими свечами, внутри павильона располагаются миниатюрные ледовые изображения самых узнаваемых объектов Екатеринбурга.

В центральной части площади 1905 года из ледяных глыб возведен образ некогда расположенного на этом месте главного кафедрального собора Екатеринбурга. «Хозяйкой» праздника стала 50-метровая новогодняя елка.

Ледовый городок Екатеринбурга - в фотогалерее ТАСС.