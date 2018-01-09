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Завод "Уральская кузница" почти на треть увеличил объемы производства по итогам 2017 года

Новости Урала
9 января, 14:23 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 9, января. /ТАСС

Рост объемов производства на предприятии объясняют увеличением выпуска железнодорожных осей, а также объемов поставок предприятиям нефтегазовой, атомной и авиационных отраслей

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Завод "Уральская кузница" (ПАО "Уралкуз", входит в группу "Мечел") на 28% увеличил объемы производства и реализации продукции по итогам 2017 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"В 2017 году "Уралкуз" отгрузил заказчикам свыше 96 тыс. тонн штамповок (штампованная продукция из специальной стали и сплавов - прим. ТАСС), что на 28% превышает показатели 2016 года. Наращивание объемов производства происходило в течение всего года, предприятие поставило несколько ежемесячных производственных рекордов. В декабре металлурги "Уральской кузницы" отгрузили заказчикам более 10 тыс. тонн продукции, что стало максимумом за последние 30 лет", - отметили в пресс-службе.

Рост объемов производства на заводе объясняют увеличением выпуска железнодорожных осей для российских и зарубежных заказчиков. Также увеличились объемы поставок предприятиям нефтегазовой, атомной и авиационных отраслей.

"Уральская кузница" - один из крупнейших в России производителей штампованной продукции из специальных сталей и сплавов практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20% российского рынка этой продукции, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Входит в металлургический дивизион группы "Мечел".

"Мечел" - горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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