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МЧС: пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге мог начаться из-за короткого замыкания

Новости Урала
9 января, 14:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, января. /ТАСС

Еще одной версией является нарушение эксплуатации электрооборудования

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Крупный пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Пожар 8 января на складе с сырьем для производства пластиковой тары в Екатеринбурге мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки или нарушения эксплуатации электрооборудования. Таковы основные версии случившегося", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полностью завершить работы по проливке и разборке сгоревших конструкций склада пожарным удалось только во вторник в 10:45 мск.

Информация о пожаре на Промышленном проезде поступила в 19:37 мск понедельника. С огнем, который распространился на площади 400 кв. м, боролись 20 единиц пожарной и спецтехники и более 50 человек личного состава. В результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории провели замеры воздуха в районе пожара. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

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