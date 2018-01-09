Резидент ОЭЗ на Урале запустит производство имплантов из титана в феврале 2018 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Компания "Зибус" - производитель медицинских компонентов из титана, начнет выпуск имплантов в особой экономической зоне "Титановая долина" (ОЭЗ, Свердловская область) в феврале 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"Резидент ОЭЗ в начале января 2018 года приступил к монтажу производственной линии. Японское оборудование Tsugami завезено в особую экономическую зону перед праздниками. Планируется, что пуско-наладочные работы продлятся до конца января, запуск производства запланирован на февраль. Резиденту уже поступили первые заказы", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что компания будет заниматься производством титановых имплантов для черепа и хирургического инструмента для нейрохирургических операций.

По данным ОЭЗ, "Зибус" получил статус резидента в июле 2016 года, объем инвестиций - 136 млн рублей. Так как производство является высоктехнологичнным, площадь промышленного здания составила 600 кв. м, благодаря запуску производства будет создано 20 рабочих мест. В компании отмечают, что предприятию потребуются высококвалифицированные кадры - операторы металлообрабатывающих станков, специалисты ОТК, конструкторы и технологи.

"Проект имеет большое социально-экономическое значение не только для региона, но и для страны в целом. Сегодня доля импорта нейрохирургического инструмента и имплантов превышает 90%. К 2020 году "Зибус" намерен обеспечивать пятую часть потребности российского рынка", - пояснили в "Титановой долине".

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли "Титановой долины" - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. В настоящее время у уральской ОЭЗ 13 резидентов.