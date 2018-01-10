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Авиакомпания "Ямал" запустила рейсы из ЯНАО в Санкт-Петербург по льготному тарифу

Новости Урала
10 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Новые направления субсидируются 50 на 50% из окружного и федерального бюджетов

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" запустила два субсидируемых рейса из Салехарда и Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) до Санкт-Петербурга. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Для жителей ЯНАО с 1 января 2018 года открылись два новых субсидируемых направления. Теперь из Салехарда и Нового Уренгоя можно планировать поездку в Санкт-Петербург по льготному тарифу", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО уточнили, что новые направления субсидируются 50 на 50% из окружного и федерального бюджетов. "Выполняет полеты авиакомпания "Ямал" один раз в неделю. С мая по сентябрь планируется увеличить частоту рейсов до двух раз в неделю. Тариф составляет 5640 рублей", - добавили в пресс-службе.

Всего в 2018 году правительство ЯНАО субсидирует перевозки по восьми межрегиональным направлениям: "Надым - Тюмень", "Надым - Москва", "Ноябрьск - Тюмень", "Ноябрьск - Москва", "Толька - Тюмень", "Тарко-Сале - Тюмень", "Салехард - Санкт-Петербург" и "Новый Уренгой - Санкт-Петербург".

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в Ямало- Ненецком автономном округе, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet-100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

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