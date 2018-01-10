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Более тысячи военных начали подготовку к танковому биатлону на Урале

Новости Урала
10 января, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Тренировочные заезды проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более тысячи военных 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Урале, начали подготовку к международному конкурсу АрМИ-2018 "Танковый биатлон". Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Более тысячи военнослужащих 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Урале, начали подготовку к международному конкурсу АрМИ-2018 "Танковый биатлон". Тренировочные заезды проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, который оснащен участками для ведения стрельбы и препятствиями, оборудованными в соответствии с требованиями конкурса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что экипажи Т-72Б3 тренируются в стрельбе из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по мишеням, которые имитируют танки и низколетящие вертолеты. Дистанция стрельб колеблется от 900 м до 2,2 км. "Механики- водители осваивают технику скоростного преодоления препятствий в виде эскарпов (крутой откос укрепления - прим. ТАСС), траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений", - также отметили в округе.

Лучшие экипажи продолжат борьбу в окружном этапе конкурса.

АрМИ-2018

Ранее стало известно, что всероссийские этапы соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в июне 2018 года пройдут на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в Амурской области. Лучшие танковые экипажи и экипажи боевых машин пехоты со всех военных округов, Северного флота и военных училищ начнут прибывать в ДВОКУ со своей техникой во второй половине мая.

Армейские международные игры (АрМИ) пройдут в 2018 году в шести странах, в том числе впервые в Иране. Церемония открытия пройдет 28 июля в парке "Патриот". Закрытие состоится 11 августа. В этот день пройдет финальный этап конкурса "Танковый биатлон".

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией частей в Челябинской и Свердловской областях.

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