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Самую посещаемую пещеру Урала закрывают для туристов

Новости Урала
10 января, 14:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 10, января. /ТАСС

Доступ закрывают на время обустройства пещеры, сроки и полный перечень работ пока не определены

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Власти Челябинской области закрывают доступ для экскурсионных групп в Игнатьевскую пещеру, которая является историко-культурным памятником федерального значения. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального Министерства экологии.

"С 1 февраля 2018 года экскурсии по маршруту "Игнатьевская пещера - святилище каменного века" проводиться не будут. Доступ граждан к объекту приостанавливается", - говорится в сообщении.

В Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области ТАСС пояснили, что доступ в пещеру закрывают на время ее обустройства (сроки и полный перечень работ пока не определены - прим. ТАСС). В целом пещеру предстоит очистить от мусора, оснастить ее настилом, провести трехмерную съемку и консервацию наскальных рисунков.

По данным учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", в теплое время года Игнатьевскую пещеру, знаменитую древними наскальными рисунками возрастом около 14 тыс. лет, посещают примерно 3 тыс. человек в месяц (10-12 тыс. человек в год).

Игнатьевская пещера расположена в южной части Уральских гор около села Серпиевка Челябинской области. Она входит в состав Серпиевского заказника.

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