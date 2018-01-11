Официальный региональный оператор фонда "Сколково" появился в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 11 января. /ТАСС/. Технопарк информационных технологий Челябинской области "ИТ-Парк" получил аккредитацию фонда "Сколково" в качестве регионального оператора, этот статус позволит резидентам парка получить доступ к программам и мероприятиям фонда, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.

"Фонд "Сколково" подписал соглашение об аккредитации с региональным оператором на территории Челябинской области - "ИТ-Парк" <...> Присвоение статуса регионального оператора позволит местным резидентам получить доступ к сервисам фонда "Сколково", таким как менторские и акселерационные программы, поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, содействие в привлечении инвестиций", - говорится в сообщении.

Помимо "ИТ-Парка", в число первых региональных операторов "Сколково" вошли технопарк "Университетский" в Екатеринбурге и технопарк новосибирского Академгородка ("Академпарк"). По данным "Сколково", до конца 2018 года статус регионального оператора могут получить еще от двух до четырех инновационных площадок в России. Ожидается, что благодаря программе сервисами фонда смогут воспользоваться более 500 компаний, выручка региональных резидентов превысит 5 млрд рублей, сумма привлеченных инвестиций будет ежегодно расти на 37%.

Технопарк информационных технологий Челябинской области "ИТ-Парк" создан при поддержке правительства региона и областного Министерства информационных технологий. Площадь технопарка составляет 2,5 тыс. кв. м. Занимается развитием региональной отрасли информационных технологий и предпринимательской активности в сфере ИТ. Якорными резидентами технопарка являются компании "ЛАНИТ-Урал", "Русдевелопмент", "Инновации детям", TurboRender и Xpage.