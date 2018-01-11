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Специалисты приступили к обследованию поврежденной при крупном пожаре многоэтажки в Тюмени

Новости Урала
11 января, 14:51 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 11, января. /ТАСС

С помощью диагностического комплекса "Струна" будет определена устойчивость дома и возможность его дальнейшей эксплуатации

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ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Специалисты приступили к обследованию поврежденного 8 января из-за сильного пожара девятиэтажного жилого дома в Тюмени с помощью диагностического комплекса "Струна", который в четверг был доставлен спецбортом МЧС России из Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Общая площадь пожара достигала 1,5 тыс. квадратных метров, огнем повреждены 43 квартиры, фасад с первого по девятый этажи и кровля по всей площади здания. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. 37 жильцов дома, в том числе пятеро детей, заселены в гостиницу "Колос", еще 146 человек размещены у родственников.

"Спецборт с диагностическим комплексом "Струна" прибыл в Тюмень. Диагностика (дома - прим. ТАСС) начата, в среднем на нее уходит 4-5 часов в день", - сказали в пресс-службе, отметив, что будет проведена оценка состояния дома, определена устойчивость и возможность его дальнейшей эксплуатации.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина, обвиняемый в поджоге квартиры в жилом доме, заключен под стражу на два месяца.

До возвращения жильцов в свои квартиры сотрудники полиции обеспечат охрану дома, его планируют восстановить в течение 2018 года. Попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пожаром будет оказана материальная помощь из бюджета области, размер помощи будет определен с учетом понесенного ущерба. 10 января глава МЧС России Владимир Пучков распорядился направить в Тюмень мобильный диагностический комплекс "Струна" для обследования дома.

Мобильный диагностический комплекс "Струна" - оборудование, используемое специалистами МЧС России для оценки сейсмоустойчивости зданий и сооружений. Комплекс позволяет ускоренно обрабатывать исходные данные, оценивать опасность обрушения зданий, а также готовить заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации.

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