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Уральские архивисты представят на выставке десятки документов о советских беспризорниках

Новости Урала
12 января, 15:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, января. /ТАСС

Документы охватывают период с 1920 по 1955 годы, за который страна пережила три волны детской беспризорности

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© Управление архивов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Архивисты Свердловской области 15 января представят выставку о детской беспризорности в СССР. Проект посвящен 100-летию создания комиссии по делам несовершеннолетних на Урале, сообщили ТАСС в пятницу в управлении архивами региона.

Декрет о создании комиссии по делам несовершеннолетних был принят 14 января 1918 года. Она занималась всеми уголовными делами, возбужденными в отношении несовершеннолетних, а также ликвидацией беспризорности и созданием специальных детских учреждений.

"Документы охватывают период с 1920 по 1955 годы. За это время страна пережила три волны детской беспризорности. Первая связана с Гражданской войной и Первой мировой войной, вторую спровоцировали голод, политика раскулачивания и переселения, третья пришлась на Великую Отечественную войну. Газеты того времени называют беспризорность "бедствием огромных масштабов", - сказали в управлении.

По данным архивистов, к 1923 году в СССР было от 2,5 млн до 4 млн беспризорников. Например, в это время на Средний Урал стали прибывать беженцы из охваченных голодом "хлебных" районов, среди них - большое количество детей. Государство выделяло значительные средства на содержание приютов и детских домов, но некоторые из них оставались в плохом состоянии.

"На Урале имеется Нижнетагильский детгородок, который был когда-то неплохим, но сейчас его положение кошмарно. <…> Медлить дальше нельзя - наступают холода, а все здания разрушены, требуется капитальный ремонт. Кроме того, необходимо достроить школу - денег же на это не ассигновано ни копейки. Дети не имеют обуви, одежды и постельных принадлежностей", - процитировали в управлении письмо 1933 года.

Всего на выставке будет представлено около 50 документов, среди них также карточки детей, утративших связь с родителями, характеристики и фотографии беспризорников, докладные записки о растратах и о хищении продуктов в детских домах.

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