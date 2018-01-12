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В Копейске произошло обрушение стены заброшенного здания

Новости Урала
12 января, 15:28 дата обновления: 12 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, под завалами могут находиться до четырех человек

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стена заброшенного здания обрушилась в Копейске Челябинской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, под завалами могут быть люди.

"По уточненной информации, ЧП произошло на территории заброшенной шахты "Подозерная" в поселке Бажова городского округа Копейск, где обрушилась кровля плиты и стена трехэтажного здания бывшей котельной", - сказал источник. По его словам, не исключено, что под завалами могут находиться до четырех человек.

На месте работают спасатели, для разбора завалов направлена тяжелая техника. 

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