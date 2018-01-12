Спасшему утопающего мужчину свердловскому школьнику вручили награду Совета Федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Ученик школы-интерната из города Верхней Салды в Свердловской области Никита Тарасов получил награду Совета Федерации за спасение утопающего мужчины. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Аркадий Чернецкий вручил юному герою Никите Тарасову медаль "За спасение жизни". Награждение состоялось в рамках традиционного мероприятия Совета Федерации Федерального Собрания РФ - Всероссийского гражданско-патриотического проекта "ДЕТИ-ГЕРОИ". Чернецкий поблагодарил подростка за проявленное личное мужество в экстремальной ситуации и спасение жизни человека", - говорится в сообщении.

Вручение почетной награды состоялось в присутствии Героя России Сергея Евланова, совершившего подвиг в 1993 году, в бою на 12-й заставе московского погранотряда на таджикско-афганской границе. В качестве благодарности со стороны региональных властей по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Тарасову также вручили ноутбук.

Тарасов спас утопающего в июле 2017 года во время прогулки по водоему. "Рискуя своей жизнью, он нырнул в предполагаемое место, где последний раз видели утопающего мужчину. Неоднократные попытки поиска утопающего, привели к тому, что Никита нащупал тело, поднял его с глубины и вытащил на берег. Вместе с женой утопающего и соседом по садовому участку они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия бригады скорой помощи, в результате которой тот начал самостоятельно дышать", - пояснили в департаменте.

"Я думаю, что так поступил бы каждый. И вручение этой награды стало для меня неожиданностью. Я не думал, что мне вручат эту медаль", - приводит департамент слова школьника.

Проект "ДЕТИ-ГЕРОИ" реализуется под эгидой Совета Федерации во взаимодействии с Российским союзом спасателей с 2014 года. Организационную поддержку проекту оказывают Минобороны, МЧС, МВД, Роскосмос, а также общественные и волонтерские организации.