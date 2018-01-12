Апелляцию по делу экс-сенатора Цыбко продолжат рассматривать 15 января

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, осужденного на девять лет за взяточничество, продолжится в Челябинском областном суде 15 января, сообщил ТАСС в пятницу по итогам очередного заседания адвокат Константин Коваленко.

"Объявлен перерыв до 10:00 местного времени (08:00 мск) 15 января. Сегодня в судебном заседании продолжали исследовать доказательства по ходатайству защиты. В частности, были исследованы видеозаписи и некоторые другие документы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2017 года суд Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесения приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.

Как полагает следствие, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. Также, по данным следствия, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.