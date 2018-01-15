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Прокуратура проверит законность выплат учителям района в Зауралье, объявившим о забастовке

Новости Урала
15 января, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Педагоги Звериноголовского района объявили о забастовке с 22 января в связи с тем, что с 2016 года им не начисляют стимулирующие выплаты

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области совместно с Государственной инспекцией труда и правительством региона проверит законность начисления зарплаты учителям Звериноголовского района, которые объявили о забастовке с 22 января в связи с тем, что с 2016 года им не начисляют стимулирующие выплаты. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению прокурора Курганской области Игоря Ткачева с привлечением специалистов Государственной инспекции труда, сотрудников правительства региона организована проверка законности начисления заработной платы учителям в сельской местности. <...> В ходе проверки будет дана оценка законности расчета и предоставления стимулирующих выплат педагогам и при наличии нарушений законности приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

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Учителя Звериноголовской средней общеобразовательной школы в Курганской области объявили, что с 22 января начнут забастовку из-за невыплаты им стимулирующей части зарплаты. О своем намерении педагоги заявили в видеообращении к руководству страны, размещенном в интернете. На видео представитель образовательного учреждения говорит, что учителям этой школы с 2016 года перестали выплачивать в полном объеме стимулирующую часть заработной платы, которая составляет 30% от фонда оплаты труда.

По данным властей региона, ситуация связана с тем, что муниципалитет направил предназначенные для учителей средства на зарплату технического персонала школы. С педагогами в декабре 2017 года встречался губернатор Алексей Кокорин, тогда он поручил дополнительно направить на выплаты 2,7 млн рублей.

В пятницу, 12 января, Кокорин также попросил прокурора Курганской области Игоря Ткачева проверить законность начисления заработной платы учителям.

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