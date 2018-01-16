Министр экологии Челябинской области подала в отставку

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об отставке, но оно еще не рассмотрено, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Причины пока не называются.

"Ирина Александровна [Гладкова] написала заявление на имя губернатора по собственному желанию. Борис Александрович [Дубровский] рассмотрит его в ближайшее время. Если заявление будет удовлетворено, состоится назначение исполняющего обязанностями министра", - сказал Федечкин.

Ситуация с рутением-106

В Челябинской области в 2017 году большой общественный резонанс получила история, связанная с сообщениями о выбросе рутения-106. Германское федеральное ведомство по защите от радиации (BfS) сообщало о повышенном содержании в воздухе радиоактивного элемента рутений-106 в период с 29 сентября по 3 октября. В ведомстве отмечали, что концентрация вещества была крайне незначительной и не представляла угрозы здоровью людей.

Также немецкие специалисты выразили уверенность, что причиной повышенного содержания рутения-106 не является авария на какой-либо атомной станции. Позднее в BfS заявили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий на Южном Урале.

В ноябре 2017 года Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области.

Межведомственной комиссией была проведена проверка производственного объединения "Маяк" (входит в число объектов Росатома) в Челябинской области с целью выяснить, являлось ли предприятие источником выброса рутения-106.

В Росатоме заявили, предприятия атомной отрасли РФ не могут рассматриваться в качестве источника выброса рутения-106. Пресс-служба производственного объединения "Маяк" также заявила, что в 2017 году на предприятии "источники из рутения-106 не производились", превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано, радиационный фон в норме.