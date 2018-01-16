Один из подсудимых по делу о ДТП с 12 погибшими в ХМАО попросил оправдания

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд во вторник заслушал последнее слово подсудимых по делу о ДТП 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), которое унесло жизни 12 человек. Один из подсудимых - водитель грузовика Раиль Саитханов, который, по версии следствия, является основным виновником происшествия, - попросил суд оправдать его, сообщил в четверг сотрудник пресс-службы суда.

"Саитханов попросил его оправдать. Все остальные просили суд объективно вынести приговор. Все четверо извинились перед родственниками", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 4 декабря 2016 года 33 воспитанника и тренера СДЮСШОР "Сибиряк" выехали на автобусе из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. На 926-м километре дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск автобус столкнулся с двигавшимся навстречу тягачом, выехавшим на полосу встречного движения. В результате автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще одним грузовым автомобилем. Погибли 12 пассажиров автобуса, в том числе десять детей, а 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы.