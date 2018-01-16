В одном из домов в Верхней Пышме прогремел взрыв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. Взрыв произошел в одном из пятиэтажных домов города Верхняя Пышма Свердловской области. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы обрушения дома нет, сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"Жители дома сообщили о взрыве в одном из квартир в пятиэтажке в городе Верхняя Пышма. На место незамедлительно прибыли правоохранители. Сыщики уголовного розыска установили, что мощный хлопок произошел в квартире № 20, где проживает ранее судимый мужчина 1980 года рождения. Сейчас он доставлен в отдел полиции, где его опрашивают для установления точных причин произошедшего", - сказал Горелых.

По предварительным данным, мужчина, возвращаясь домой, на свалке нашел две фильтрующих коробки от противогаза.

"Он принес их в квартиру, заполнил легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы затем использовать их на зимней рыбалке. Пока он на кухне готовился к ловле рыбы, в зале, где находились баллоны от противогаза, произошел хлопок, в результате которого в квартире выбило стекла, была повреждена стена, которая не является несущей", - уточнил Горелых.

По его словам, на место ЧП прибыла газовая служба, которая проверила дом и не нашла причины для отключения газового оборудования. "На время работы специалистов часть жильцов дома была эвакуирована. Установлено, что ЧП не имеет криминального характера, угрозы разрушений нет. По данному факту МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточнил Горелых.