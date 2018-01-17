Бывший замглавы администрации Лангепаса в ХМАО оштрафован на 2,5 млн рублей за взятку

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации города Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре) получил штраф в 2,5 млн рублей за коррупционное преступление. Об этом в среду сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере"). Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным суда, в мае 2016 года должностное лицо, курирующее вопросы жилищно-коммунального хозяйства, получил от руководителя одного из коммерческих предприятий взятку в размере 1 млн рублей. Деньги были вознаграждением за содействие в получении компанией субсидий.