Специалисты не выявили повреждений конструкции в горевшей многоэтажке в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 17 января. /ТАСС/. Специалисты не выявили повреждений конструкций в девятиэтажном жилом доме в Тюмени, где 8 января произошел сильный пожар. Обследование проводилось с помощью мобильного диагностического комплекса "Стрела", который был доставлен из Москвы в Тюмень, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Вечером 8 января в девятиэтажном жилом доме в Тюмени произошел пожар, пламя распространилось на крышу здания. Общая площадь возгорания достигла 1,5 тыс. квадратных метров, огонь повредил 43 квартиры, фасад с первого по девятый этажи и кровлю по всей площади здания. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. 38 жильцов дома, в том числе пятеро детей, заселены в гостиницу "Колос", еще 145 человек размещены у родственников.

"Никаких повреждений конструкций не выявлено, со зданием можно продолжать работать по его восстановлению", - сказал собеседник агентства.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога и повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина, обвиняемый в поджоге квартиры в жилом доме, заключен под стражу на два месяца.

По предварительным данным, причиной быстрого распространения огня стал использованный при реконструкции утеплитель, который не соответствовал требованиям пожарной безопасности. В связи с этим тюменская прокуратура приступила к проверке зданий, отремонтированных аналогичным образом. 10 января глава МЧС России Владимир Пучков распорядился направить в Тюмень мобильный диагностический комплекс "Струна" для обследования дома.