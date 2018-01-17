Конкурс на строительство второго моста через Обь в Югре планируют объявить в марте

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют объявить открытый концессионный конкурс на право строительства и эксплуатации второго мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе в марте 2018 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в правительстве округа, отметив, что стоимость проекта увеличилась до 43 млрд рублей.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным связующим "узлом", обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского Федерального округа и России. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза. Строительство второго мостового перехода позволит устранить транспортные, инфраструктурные ограничения экономического развития автономного округа за счет увеличения пропускной способности.

"Проект строительства мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе является одним из приоритетных для автономного округа. Объем инвестиций в проект оценивается в 43 млрд рублей. На данный момент подготовлена конкурсная документация для проведения открытого концессионного конкурса на право строительства и эксплуатации мостового перехода, начало конкурсных процедур запланировано на март 2018 года. В результате проведения конкурса будет определен инвестор", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что власти региона также планируют принять участие в конкурсном отборе на получение финансирования проекта из федеральных источников, собранных с помощью системы "Платон". Отбор пройдет в апреле 2018 года.

Ранее в департаменте общественных и внешних связей Югры сообщали о том, что строительство второго моста через реку Обь в Сургутском районе обойдется в 30,5 млрд рублей. Длина основного моста составит 1,6 км, протяженность автодорожной части с мостами - 43,9 км. Проект строительства и последующей эксплуатации мостового перехода через реку Обь в районе Сургута предусмотрен государственной программой автономного округа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы".