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Курганская область рассмотрит аренду вагонов из-за их нехватки для экспорта зерна

Новости Урала
17 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В 2017 году в регионе собрано более 2,2 млн тонн зерна в первоначальном весе - это рекордный урожай за последние шесть лет

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Курганской области рассматривают три варианта решения проблемы с нехваткой вагонов для вывоза урожая зерновых на экспорт. Среди них - аренда или покупка вагонов, сообщил в среду ТАСС первый заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев.

В 2017 году в Курганской области собрано более 2,2 млн тонн зерна в первоначальном весе - это рекордный урожай за последние шесть лет. По данным департамента, основными факторами, которые способствовали высокой урожайности, стали погодные условия и увеличение минеральных удобрений.

"Вагонов при таком урожае не хватает. Мы рассматриваем три варианта [решения вопроса] - взять вагоны у оператора, взять их в аренду или купить. "Росагролизинг" пообещал, что мы в феврале начнем поставлять зерно на экспорт, мы подписали соглашение на 10 тыс. тонн. Вагонов не хватает всем регионам, потому что рекордный урожай везде", - сказал Михеев.

Он добавил, что уже сейчас погружено 63 вагона (более 4 тыс. тонн зерновых), четыре из них пойдут на экспорт. "В стадии переговоров 62 вагона в аренду. Всего на пять месяцев с февраля 2018 года необходимо 950 вагонов для вывоза зерна на экспорт с учетом оборачиваемости", - уточнил собеседник агентства.

Такая проблема уже наблюдалась в регионе в 2011 году, когда также был собран рекордный урожай. "Мы тогда возили [урожай] только соседним регионам, для этого использовался автомобильный, а не железнодорожный транспорт", - пояснил Михеев.

Ранее сообщалось, что власти Курганской области планируют экспортировать и реализовать 320 тыс. тонн зерна до 30 июня 2018 года. Зауралье вошло в число 13 регионов, которым Минсельхоз РФ планирует субсидировать экспортные железнодорожные перевозки.

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