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Задержан подросток, подозреваемый в ранении оппонента ножом в ходе драки в школе на Урале

Новости Урала
17 января, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Пострадавший школьник после оказания медицинской помощи отпущен домой

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в применении ножа в ходе драке в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили во среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"Подозреваемый 16-летний, задержан сотрудниками правоохранительных органов, сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен домой", - уточнили в пресс-службе.

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Раненый подросток изначально был доставлен в Сосновскую центральную районную больницу, сообщили ТАСС в медучреждении. Источник в администрации района уточнил, что оперативно в школу прибыли и полиция, и машина скорой помощи из населенного пункта Саккулово, и реанимация из Долгодеревенского (областной центр). По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, семьи обоих детей благополучные. Аппарат уполномоченного также проводит собственную проверку инцидента. В ближайшее время состоится совещание по данной ситуации.

Следователи управления Следственного комитета по Челябинской области совместного с сотрудниками областного управления МВД устанавливают обстоятельства инцидента.

"Днем 17 января в средней школе поселка Смольное Сосновского района 16-летний школьник нанес ножевое ранение своему сверстнику. С учетом обстоятельств произошедшего материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе", - говорится в сообщении.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

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