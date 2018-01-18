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Более 1 млрд рублей направили на развитие моногородов Свердловской области в 2017 году

Новости Урала
18 января, 14:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, января. /ТАСС

Около 70% средств было направлено на благоустройство дворовых территорий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. На формирование современной городской среды в моногородах Свердловской области по программе "Пять шагов благоустройства повседневности" в 2017 году направлено больше 1 млрд рублей, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"На реализацию приоритетной целевой программы "Пять шагов благоустройства повседневности" в моногородах Свердловской области в 2017 году направили более 1 млрд рублей, из них 685 млн рублей составили средства федерального и областного бюджетов, свыше 200 млн - средства муниципалитетов. Оставшаяся часть - это деньги инвесторов и жителей. Порядка 70% средств было направлено на благоустройство дворовых территорий, треть - на благоустройство городских общественных пространств", - говорится в сообщении.

Самыми крупными проектами указанной программы стали реконструкции светомузыкального фонтана в Первоуральске, центральных аллей в Североуральске и рабочем поселке Малышева, набережной в Краснотурьинске, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхней Пышме и ледовой арены в Каменске-Уральском.

Кроме того, по данным властей, в 2017 году во всех моногородах Свердловской области были благоустроены дворы. В Нижнем Тагиле и Верхней Салде приоритетными стали реконструкция городских парков Народного и имени Гагарина, работа по этим проектам будет продолжена и в 2018 году. Также проведен текущий ремонт центральных улиц во всех моногородах. Из областного бюджета на эти цели в 2017 году выделено 237 млн рублей.

Программа "Пять шагов благоустройства повседневности" разработана Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Ее основная идея - преображение пяти общественных зон города для их изменения. Это городские парки, зоны отдыха, спортивные объекты, зоны питания, зоны отдыха для молодежи, заброшенные территории бывших промышленных производств.

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