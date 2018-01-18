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Участников "профильного" съезда в Москве свозят к месту падения челябинского метеорита

Новости Урала
18 января, 15:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, января. /ТАСС

Программа Съезда международного метеоритного общества будет утверждена в мае, Уральский федеральный университет является его соорганизатором и отвечает за практическую часть

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На месте падения осколков метеорита на озере Чебаркуль в Челябинской области. 15 февраля 2013 г.

На месте падения осколков метеорита на озере Чебаркуль в Челябинской области. 15 февраля 2013 г.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Иностранные участники Съезда международного метеоритного общества, который пройдет в Москве в июле 2018 года, смогут съездить на экскурсию на Урал, в том числе к местам падения и хранения челябинского метеорита, а также в Уральский федеральный университет в Екатеринбург, где расположено одно из самых крупных в России хранилищ метеоритов. Об этом в четверг сообщил ТАСС член комитета по метеоритам РАН, ведущий научный сотрудник Физико-технологического института УрФУ профессор Виктор Гроховский.

"Программа самого съезда будет утверждена в мае, УрФУ является соорганизатором и отвечает за практическую часть съезда. Мы планируем провести экскурсии на местах падения и хранения челябинского метеорита, а также в наш вуз. Уже известно, что наши коллеги из Детройта (США) планируют посетить Урал, чтобы увидеть метеориты, собранные нашим исследователями во время экспедиций", - сказал Гроховский.

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В УрФУ расположена специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, она была создана по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.

Исследователи вуза обладают опытом поиска метеоритного вещества в условиях и холодных, и горячих пустынь. Ранее сообщалось, что первые поиски метеоритов за пределами России были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили. Теперь ученые планируют отправиться в новую экспедицию в Монголию.

По данным пресс-службы вуза, 81-й съезд международного метеоритного общества пройдет в Москве с 22 по 27 июля. Ведущие ученые обсудят последние научные результаты, связанные с инородными телами космического происхождения.

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