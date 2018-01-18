На Урале предложили создать рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в открытии счета

ЕКАТЕРИНУБРГ, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила создать в Уральском главном управлении Центробанка рабочую группу по рассмотрению случаев отказа предпринимателям в открытии банковских счетов. Об этом в четверг сообщила Артюх на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Осень 2017 года была достаточно напряженной, бизнес жаловался на то, что им банки необоснованно отказывают в открытии счетов. По инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова при Центробанке была создана группа экспертов, которая занялась решением данного вопроса и напряжение было снято. Теперь аналогичные группы необходимо создать в региональных управлениях Банка России, в частности в уральском. Это позволит в досудебном порядке решать существующие вопросы", - отметила Артюх.

По ее словам, в конце 2017 года один из уральских предпринимателей создал прецедент в Свердловской области, выиграв в Арбитражном суде региона спор о немотивированном отказе в открытии счета. Артюх не уточнила о каком банке идет речь, отметив, что такие судебные разбирательства должны стать крайней мерой. "Нужно искать неразрушающие механизмы и внедрение рабочей группы в работу уральского управления Банка России - один из них", - отметила Артюх.

ТАСС пока не располагает комментарием Уральского управления Банка России.

Давление на бизнес

Артюх отметила, что в 2017 году от общего числа обращений, поступивших в аппарат уполномоченного, 15-16% приходилось на жалобы бизнеса, в том числе на давление со стороны правоохранительных органов, отказ в открытии счетов. Член Международной ассоциации юристов (Iternational Bar Association, IBA), партнер адвокатского бюро "Пучков и Партнеры" Алексей Захаров также отметил рост жалоб со стороны бизнеса на давление со стороны правоохранителей и государственных структур.

"Один из наших клиентов, один из крупнейших экспортеров Санкт-Петербурга месяц назад сообщил мне, что всерьез задумался о закрытии бизнеса в России из-за давления со стороны таможенных органов. А это один из крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга", - сказал Захаров на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, у юристов прибавилось работы из-за того, что в стране создается перманентный процесс, создающий проблемы предпринимателям, но не приводящий к уголовным делам, так как большое количество претензий со стороны правоохранителей признается необоснованным.